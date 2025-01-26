Beşiktaş, evinde Danilo's Pizza'ya mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, Danilo's Pizza'yı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Danilo's Pizza 87-81 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Danilo's Pizza ise 2 maç sonra kazandı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Mesut Öztürk, Önder Yılmaz, Atakan Kaymak
Beşiktaş: Evans 20, Hatice Pelin Gülçelik 2, Peterson 29, Elif Bayram 2, Krajisnik 10, Özge Özışık 5, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu
Danilo's Pizza: Henderson 16, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Mompremier 19, Palenikova 17, Yağmur Kübra Taşar 12, Aysude Torcu, Yağmur Bul
1. Periyot: 19-18
Devre: 39-40
3. Periyot: 60-65
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Danilo's Pizza 87-81 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Danilo's Pizza ise 2 maç sonra kazandı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Mesut Öztürk, Önder Yılmaz, Atakan Kaymak
Beşiktaş: Evans 20, Hatice Pelin Gülçelik 2, Peterson 29, Elif Bayram 2, Krajisnik 10, Özge Özışık 5, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu
Danilo's Pizza: Henderson 16, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Mompremier 19, Palenikova 17, Yağmur Kübra Taşar 12, Aysude Torcu, Yağmur Bul
1. Periyot: 19-18
Devre: 39-40
3. Periyot: 60-65