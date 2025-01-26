Beşiktaş, evinde Danilo's Pizza'ya mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Danilo's Pizza, deplasmanda Beşiktaş'ı 87-81 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, evinde Danilo's Pizza'ya mağlup
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26 Ocak 2025 20:03
Son güncelleme 26 Ocak 2025 20:04
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, Danilo's Pizza'yı konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Danilo's Pizza 87-81 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Danilo's Pizza ise 2 maç sonra kazandı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Mesut Öztürk, Önder Yılmaz, Atakan Kaymak

Beşiktaş: Evans 20, Hatice Pelin Gülçelik 2, Peterson 29, Elif Bayram 2, Krajisnik 10, Özge Özışık 5, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu

Danilo's Pizza: Henderson 16, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Mompremier 19, Palenikova 17, Yağmur Kübra Taşar 12, Aysude Torcu, Yağmur Bul

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-40

3. Periyot: 60-65

 

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