Beşiktaş deplasmanda Nesibe Aydın'ı devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş deplasmanda Nesibe Aydın'ı devirdi
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17 Aralık 2023 18:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 77-73 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Münevver Özemre, Serhat Dülker

Nesibe Aydın: Thomas 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Feride Şevval Akalan 1, Cannon 19, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakcı 10, İlayda Güner 5, Gamze Takmaz 1

Beşiktaş: Evans 26, Lazic 5, Nogic 15, Elif Bayram 10, Li 20, Şuğranur Hatice Sönmez 1, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 13-23

Devre: 31-41

3. Periyot: 49-63

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