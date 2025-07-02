Beşiktaş, bir yıldız golcü daha alacak!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, forvet hattındaki planlamasını sürdürüyor.



Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Ciro Immobile'nin takımdan ayrılmasının ardından aynı seviyede bir golcü transferi daha yapmak için çalışmalara başladı.





Alınan bilgilere göre, İtalyan yıldız Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmaya vardı. Deneyimli golcünün, İtalyan kulübüyle yıllık 2,5 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı belirtildi.





Beşiktaş yönetimi ise bu gelişmenin ardından santrfor bölgesine yeni bir yıldız oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Abraham ve yeni transferle birlikte güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen Siyah-Beyazlılar, gol yollarında etkili bir ikili kurmayı hedefliyor. Yeni golcü adayının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.