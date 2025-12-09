09 Aralık
Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Jota Silva, Trabzonspor maçında oynayamayacak.

calendar 09 Aralık 2025 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva'dan kötü haber geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; penaltı beklenen pozisyonda rakibinin müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jota Silva, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Portekizli yıldız, 3 gol kaydetti.



