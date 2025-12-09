Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva'dan kötü haber geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; penaltı beklenen pozisyonda rakibinin müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jota Silva, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkan Portekizli yıldız, 3 gol kaydetti.
Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Jota Silva, Trabzonspor maçında oynayamayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalırken, ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!
-
9
Victor Osimhen için tarihi gün
-
8
İşte Mert Hakan'ın ifadesi!
-
7
Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den maç sonu paylaşım!
-
6
Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
-
5
Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!
-
4
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
-
3
Monaco - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
-
2
Metehan Baltacı tutuklandı
-
1
Mert Hakan Yandaş tutuklandı!
- 11:26 Turgay Demir: "Sergen Yalçın, Rafa Silva'yı kazanmalı"
- 11:24 Carmelo'dan cesur iddia: "Knicks, Curry'yi draft etse şampiyonduk"
- 11:21 Heat, Rozier'in takas edilebilirliği konusunda belirsizlik yaşıyor
- 11:20 Warriors, Jonathan Kuminga için takas piyasasını araştıracak
- 11:19 Franz Wagner, ayak bileği burkulmasıyla 2-4 hafta yok
- 11:18 NBA'den Desmond Bane'e 35 bin dolar ceza!
- 11:02 Monaco - Galatasaray: 10 şifre
- 10:50 Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 4 kişilik liste belirlendi
- 10:42 İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni
- 10:24 Beşiktaş'a kötü haber: Jota Silva
- 10:21 Şampiyonlar Ligi'nde şahane maçlar var!
- 10:05 Tedesco'dan Brann maçında forvet sürprizi!
- 10:02 Okan Buruk'tan Monaco maçı öncesi motivasyon konuşması
- 09:58 Tedesco'nun yönetimden özel talebi: Diogo Leite
- 09:54 Suns, Wolves'un 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı
- 09:46 Formda Sane'nin gözü Monaco maçında!
- 09:44 Domenico Tedesco'dan takıma mesaj: "Ayağa kalkın!"
- 09:41 Galatasaray için bir maçtan fazlası!
- 09:38 Lyon, Szymanski için gemileri yaktı!
- 09:33 Trabzonspor'dan Haissem Hassan hamlesi! Teklifin detayları ortaya çıktı
- 09:28 Okan Buruk'tan dikkat çeken Avrupa istatistiği
- 09:28 Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
- 09:20 Tedesco'dan Jhon Duran'a uyarı: "Sakin ol"
- 09:08 Domenico Tedesco ve Jose Mourinho aynı kaderi paylaşıyor!
- 09:03 Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
- 09:00 BeIN Trio ekibinden Beşiktaş - Gaziantep FK yorumları!
- 08:50 Victor Osimhen için tarihi gün
- 08:43 Yazarlardan Beşiktaş değerlendirmesi!
- 08:43 Trabzonspor dev bütçelere meydan okuyor
- 08:41 İşte Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi!
- 08:40 Galatasaray'ın apar topar gönderdiği golcü gittiği yerde coştu
- 08:01 Yapay zekanın 2025/26 sezonu Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 01:11 Bahis soruşturmasında tutuklanan ve serbest bırakılan isimler
- 01:03 Nihat Kahveci'den Beşiktaş - Gaziantep maçı hakemine tepki!
- 00:56 Murat Sancak için tutuklama kararı ve nedeni!
- 00:44 Milan, geriye düştüğü maçta Torino'yu devirdi!
- 00:41 Monaco - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 00:29 Mert Hakan Yandaş tutuklandı!
- 00:02 Erol Bulut'tan Galatasaray açıklaması!
- 23:55 Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 4 maçtır yenemiyor!
- 23:54 Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
- 23:52 Joao Pereira: "Topu bir türlü kaleye sokamıyoruz"
- 23:52 Beşiktaş, evinde galibiyete hasret!
- 23:49 Beşiktaş, iç sahada kalesini savunamıyor!
- 23:47 Tammy Abraham 2 maç sonra gol attı!
- 23:39 Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması!
- 23:27 Metehan Baltacı tutuklandı
- 23:24 Burak Yılmaz: "Beşiktaş'ta çalışmayı kim istemez?"
- 23:20 Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı!
- 23:17 Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a cevap!
- 23:04 Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den maç sonu paylaşım!
- 22:47 Tiago Djalo: "Gaziantep karşısında şanssızdık"
- 22:29 Zafer Görgen: "Beşiktaş'ın zayıf yönlerine iyi çalıştık"
- 22:25 Orkun Kökçü: "Daha iyi günler görmek istiyoruz"
- 22:23 Cerny: "Üzüntü verici"
- 22:14 Okan Buruk: "En zorlu dönemim"
- 22:11 Lille yine Türkiye'den transfer peşinde!
- 22:03 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki!
- 22:03 Akdeniz derbisinde ne kazanan var, ne gol!
- 21:58 Çorum FK, iki hafta sonra kazandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!
Parma, deplasmanda tek golle galip!
Liverpool, Salah'ı maç kadrosuna almadı
Serge Gnabry'den yeni sözleşme yanıtı!
Real Madrid'i korkutan haber: Kylian Mbappe
Barcelona'da eleştiriler sonrası ayrılık ihtimali: Ronald Araujo!
Mario Balotelli'den yıllar sonra Jose Mourinho itirafı!
Rooney: "Salah, Liverpool'u yüzüstü bıraktı, saygısızlık'"
Hansi Flick: "Real Madrid maçını izlemedim, uyuyordum"
Morata'dan mesaj: "Ayağa kalkacağım"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|25
|6
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|7
|Gaziantep FK
|15
|6
|5
|4
|23
|24
|23
|8
|Kocaelispor
|15
|5
|4
|6
|12
|15
|19
|9
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|10
|Alanyaspor
|15
|3
|8
|4
|14
|14
|17
|11
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|12
|Rizespor
|15
|3
|6
|6
|17
|23
|15
|13
|Antalyaspor
|15
|4
|3
|8
|14
|25
|15
|14
|Gençlerbirliği
|15
|4
|2
|9
|17
|21
|14
|15
|Kasımpaşa
|15
|3
|5
|7
|14
|21
|14
|16
|Eyüpspor
|15
|3
|3
|8
|10
|18
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|7
|6
|15
|32
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|29
|8