Benfica, deplasmanda 3 golle galip!

Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, Vitoria Guimaraes'e konuk oldu.



Estadio D. Afonso Henriques'te oynanan mücadeleyi Benfica 3-0 kazandı.



Benfica'nın galibiyet golleri Tomas Araujo, Samuel Dahl ve Joao Rego'dan geldi.



Vitoria Guimaraes takımında Fabio Blanco 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Benfica, ligdeki puanını 24'e çıkardı. Guimaraes ise 11 puanda kaldı.



Portekiz Ligi'nin 11. haftasında Benfica, Casa Pia'yı konuk edecek. Vitoria Guimaraes ise Tondela deplasmanına gidecek.







