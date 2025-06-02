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Benfica'dan Real Madrid'e Carreras resti

Real Madrid ve Benfica 22 yaşındaki İspanyol sol bek Alvaro Carreras transferinde görüşmelerde tıkanmış durumunda.

calendar 02 Haziran 2025 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'dan Real Madrid'e Carreras resti
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Benfica forması giyen genç sol bek Alvaro Carreras, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek ancak hangi takımın formasını giyeceği hâlâ belirsiz.

KULÜPLER ANLAŞAMADI

Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ancak Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz ortak nokta sağlanamadı. Manchester United da bu transfer sürecinde devrede, çünkü Carreras'ın hakları konusunda Benfica ile satıştan pay anlaşması bulunuyor. Benfica, oyuncunun 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli konusunda pazarlığa açık olsa da, asıl takıldığı nokta ödeme planı.

REAL ISRARCI, ANCAK UYGUN FİYAT İSTİYOR

Real Madrid cephesi transferde ısrarcı ancak "her fiyata olmaz" tutumunu sürdürüyor. Görüşmeler devam ediyor, ancak Benfica cephesinde kapılar şimdilik tam anlamıyla açılmış değil.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 50 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.



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