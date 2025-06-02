Benfica forması giyen genç sol bek Alvaro Carreras, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyecek ancak hangi takımın formasını giyeceği hâlâ belirsiz.Real Madrid, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ancak Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerde henüz ortak nokta sağlanamadı. Manchester United da bu transfer sürecinde devrede, çünkü Carreras'ın hakları konusunda Benfica ile satıştan pay anlaşması bulunuyor. Benfica, oyuncunun 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli konusunda pazarlığa açık olsa da, asıl takıldığı nokta ödeme planı.Real Madrid cephesi transferde ısrarcı ancak "her fiyata olmaz" tutumunu sürdürüyor. Görüşmeler devam ediyor, ancak Benfica cephesinde kapılar şimdilik tam anlamıyla açılmış değil.Bu sezon 50 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.