Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti.Fransız basınında yer alan habere göre, Beka Beka'nın intihara teşebbüs etmesinin ardından itfaiye, jandarma, polis ekipleriyle birlikte bir psikolog da olay yerine intikal etti.Ekiplerin, 22 yaşındaki futbolcuyu 3.5 saat süren görüşmelerin ardından ikna ettiği aktarıldı. Beka Beka'nın herhangi bir yara almadan tehlikeyi atlattığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.Beka Beka'nın, sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bu nedenle intihara meyilli olduğu öne sürüldü.Öte yandan Nice'ın bugün (cuma) günü düzenlemeyi planladığı basın toplantısı, yaşanan olayın ardından iptal edildi.