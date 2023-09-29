Beka Beka, intihara teşebbüs etti!

Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, 22 yaşındaki futbolcuyu 3.5 saat süren görüşmelerin ardından ikna etti ve Fransız futbolcu tehlikeyi atlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Beka Beka, intihara teşebbüs etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2023 15:19
Son güncelleme 29 Eylül 2023 15:24
Nice oyuncusu Alexis Beka Beka, Nice A8 otoyolu üzerinde Magnan viyadüğünde intihara teşebbüs etti.

Fransız basınında yer alan habere göre, Beka Beka'nın intihara teşebbüs etmesinin ardından itfaiye, jandarma, polis ekipleriyle birlikte bir psikolog da olay yerine intikal etti.

Ekiplerin, 22 yaşındaki futbolcuyu 3.5 saat süren görüşmelerin ardından ikna ettiği aktarıldı. Beka Beka'nın herhangi bir yara almadan tehlikeyi atlattığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Beka Beka'nın, sevgilisinden ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu ve bu nedenle intihara meyilli olduğu öne sürüldü.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Öte yandan Nice'ın bugün (cuma) günü düzenlemeyi planladığı basın toplantısı, yaşanan olayın ardından iptal edildi.



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery