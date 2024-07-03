Bayern Münih muradına erdi: Joao Palhinha

Bayern Münih, kış transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Joao Palhinha'da mutlu sona ulaştı.



Sky'da yer alan habere göre; Alman devi, Portekizli oyuncunun transferi için Fulham ile her konuda anlaşma sağladı.



İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS



Bayern'in bu transfer için İngiliz ekibine bonuslar hariç 46 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.



28 yaşındaki orta sahanın Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Son detayların ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



Fulham'da 79 maça çıkan Portekizli yıldız, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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