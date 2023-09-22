Baturina: "Konferans Ligini kazanabiliriz"

UEFA Konferans Ligine 5-1'lik galibiyetle başlayan Dinamo Zagreb'de yıldız oyuncu Martin Baturina flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Baturina: 'Konferans Ligini kazanabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 16:47
UEFA Konferans Ligi C grubu ilk maçında Dinamo sahasında konuk ettiği Astana'yı 5-1'lik net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Dinamo Zagreb'in, 20 yaşındaki genç yeteneği Martin Baturina galibiyet sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"KONFERANS LİGİNİ KAZANABİLİRİZ"

İlk başta maçı yorumlayan Martin Baturina, "Onları kıracağımız anı bekliyorduk. Onlarla daha önceki karşılaşmalarımızdan nasıl oynayacaklarını biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nde nereye kadar gidebileceklerini sorusuna da Baturina, "Dinamo Zagreb olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni bu sezon kazanabiliriz. Çok iyi takımız." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery