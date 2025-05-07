Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekibi: Tenerife

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife, organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takımlar arasında yer alıyor.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da 9-11 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'e Galatasaray, AEK ve Unicaja Malaga ile birlikte katılacak La Laguna Tenerife, organizasyondaki 3. şampiyonluğunu hedefliyor.



Daha önce 2 kez organizasyonda mutlu sona ulaşan La Laguna Tenerife, ülkesinin takımlarından San Pablo Burgos ile birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.



Organizasyonun son finalistlerinden



La Laguna Tenerife, geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkma başarısı gösterdi.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Peristeri'yi 97-93 yenen La Laguna Tenerife, finale çıkmaya hak kazandı. Şampiyonluk maçında da ülkesinin takımlarından Unicaja Malaga ile karşılaşan İspanyol temsilcisi, karşılaşmayı 80-75 kaybederek organizasyonu 2. sırada tamamladı.



8 sezonda 5 kez Dörtlü Final'e kaldı



İspanyol temsilcisi, bu döneme kadar Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 8 sezonunda 5 kez Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.



Organizasyonda toplam 4 kez finale yükselen La Laguna Tenerife, söz konusu maçların 2'sinden galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu. 1 kez de Dörtlü Final'in ilk maçını kaybeden İspanyol ekibi, sonrasında çıktığı üçüncülük maçında Unicaja Malaga'yı 84-79 mağlup etti.



Türkiye'den Banvit'i yenerek organizasyonun ilk şampiyonu oldu



İspanya ekibi, 2016-2017 sezonunda başlayan Şampiyonlar Ligi'nin ilk şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor.



La Laguna Tenerife, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk sezonunda ülkesinin ev sahipliğindeki finalde Türk ekiplerinden Banvit'i 63-59 mağlup ederek, organizasyonun ilk kupasını müzesine götürmüştü.



İspanya temsilcisi, organizasyondaki 2. şampiyonluğunu ise 2021-2022 sezonunda yine ülkesinin ev sahipliğindeki finalde Baxi Manresa'yı 98-87 yenerek elde etmişti.



Namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e yükselen ilk ekip



La Laguna Tenerife, bu sezon organizasyon tarihinde namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e yükselen ilk takım ünvanını kazandı.



Normal sezonda ve son 16 turundaki gruplardan lider çıkan La Laguna Tenerife, çıktığı 14 maçın hepsini kazanarak organizasyon tarihinde namağlup bir şekilde Dörtlü Final'e çıkan ilk ekip oldu.



Maç başına en fazla sayı atan oyuncusu Marcelinho Huertas



Marcelinho Huertas, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon La Laguna Tenerife'nin maç başına en fazla sayı atan oyuncusu oldu.



Brezilyalı oyun kurucu, bu sezon çıktığı 10 maçta 16,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 7,4 asist ortalamaları yakaladı. Huertas, ayrıca maç başına 17,2 verimlilik puanıyla bu alanda takımının en başarılı ismi oldu.



Başantrenör Txus Vidorreta'nın tecrübesi büyük



Takımın başantrenörü Txus Vidorreta, organizasyonun en önemli çalıştırıcıları arasında yer alıyor.



2015-2017 yıllarında La Laguna Tenerife'yi çalıştıran İspanyol başantrenör, ilk Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra ülkesinin takımlarından Valencia'nın başına geçti. 2018 yılında La Laguna Tenerife'ye dönen Vidorreta, takımla toplamda bu sezona kadar 2 kez kupa kazandı ve 5 kez Dörtlü Final'e katılma başarısı gösterdi.



Kadrosu



Başantrenör Txus Vidorreta yönetimindeki La Laguna Tenerife'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Jaime Fernandez, Lluis Costa, Joan Sastre, Diego Fernandez Trujillo, Rafael Rodriguez Galvan (İspanya), Thomas Scrubb, AAron Doornekamp (Kanada), David Kramer (Almanya), Konstantin Kostadinov (Bulgaristan), Henri Drell (Estonya), Marcelinho Huertas (Brezilya), Bruno Fitipaldo (Uruguay), Ibou Badji (Senegal), Giorgi Shermadini (Gürcistan), Tim Abromaitis (ABD), Mohamed Sangare (Mali)



