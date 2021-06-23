Başakşehir'de transfer: Peter Zulj

Başakşehir, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Peter Zulj'u transfer etti.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"