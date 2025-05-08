Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi tek eksik

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında cuma günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Ligde son 6 maçta 5 galibiyet alan ve 1 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 51 puanla 5. sırada yer alıyor.



Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden RAMS Başakşehir, Fenerbahçe'yi yenerek haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.



Tek eksik Ousseynou Ba



Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde Ousseynou Ba'nın sakatlığı bulunuyor.



RAMS Başakşehir'de savunma oyuncusu Ousseynou Ba'nın sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



Ceza sınırındakiler



Turuncu-lacivertli takımda dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler, Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Söz konusu dört oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.



