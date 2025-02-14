Başakşehir'de Bodrum öncesi sakat ve cezalı çok

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başakşehir'de Bodrum öncesi sakat ve cezalı çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 13:07
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle haftaya 17 puanla 17. sırada giriyor.

- Eksikler

Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery