08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

calendar 08 Eylül 2025 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başakşehir'de 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Turuncu-lacivertli kulüp şu açıklamada bulundu:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."



Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'de İsmet Taşdemir, Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve son olarak Başakşehir'de Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de böylece görevine son verilen teknik direktör sayısı 4'e yükseldi.

BAŞAKŞEHİR KARNESİ

2023 yılının Eylül ayında Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında 98 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 73 mücadelede 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.

KARİYERİ

Çağdaş Atan, kariyerinde daha önce Alanyaspor ve Kayserispor'da da görev yapmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.