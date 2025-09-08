Başakşehir, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı!

Başakşehir'de 2023-24 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.



Turuncu-lacivertli kulüp şu açıklamada bulundu:



"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK'de, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'deve son olarak Başakşehir'deile yollar ayrıldı.Süper Lig'de böylece görevine son verilen teknik direktör sayısı 4'e yükseldi.2023 yılının Eylül ayında Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğuna oturan 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibinin başında 98 maça çıktı. Turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de 73 mücadelede 34 galibiyet, 15 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.Çağdaş Atan, kariyerinde daha önce Alanyaspor ve Kayserispor'da da görev yapmıştı.