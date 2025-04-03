Barcelona, tek golle turladı!

Barcelona, Atletico Madrid'in 1-0 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, tek golle turladı!
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03 Nisan 2025 00:28
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.

İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.

Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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