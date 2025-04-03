İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.
İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.
Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.
İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.
Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.