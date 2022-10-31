Barcelona'da Xavi'nin önceliği sağ bek

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in transferde önceliği sağ bek pozisyonuna verdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Xavi'nin önceliği sağ bek
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31 Ekim 2022 21:35
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sağ bek istiyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, genç teknik adam transfer için önceliği sağ bek pozisyonuna verdi. Xavi'nin bu bölgedeki eksiklik nedeniyle zaman zaman Jules Kounde ve Ronald Araujo'yu sağ bek olarak kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Katalan devinin, sezon başında Hector Bellerin'i transfer ettiği hatırlatılırken, 27 yaşındaki futbolcunun beklentileri karşılayamadığı vurgulandı. Barcelona'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bellerin ile yollarını ayıracağı kaydedildi.

Öte yandan Barcelona'nın daha önce Manchester United forması giyen Diogo Dalot ile ilgilendiğinin altı çizildi.

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