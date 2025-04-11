Bakan Bak Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 27-31 Mart tarihleri arasında Finlandiya'nın Espoo kentinde yapılan VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12'si altın, 10'u gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen görüşmede milli sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve antrenörler yer aldı.



Kabulde milli sporcular, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a Kadın Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonluk Kupası ile Erkek Milli Takımı'nın Avrupa ikinciliği kupasını takdim etti.



BAKAN BAK: ÜLKEMİZ İÇİN NE KADAR GAYRET GÖSTERDİĞİNİZE HEPİMİZ ŞAHİDİZ



Bakan Bak, milli sporcuları kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ederek, "Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında da sizlerle beraberdik. Paris'te güzel sonuçlar elde ettiniz. Aynı başarıyı 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarında da kazanacağınıza inanıyorum. Bizler için çok özel önem arz ediyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ülkemiz için ne kadar büyük gayret gösterdiğinize hepimiz şahidiz. Elde ettiğiniz madalyalarla bizleri, milletimizi gururlandırdınız. Sizlere, federasyon yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Bakanlığımız emrinizde. Her zaman yanınızdayız. Tekrar kutluyorum" dedi.



'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MÜSABAKALARI YAKINDAN İZLİYOR, SPORCULARI İSMEN TAKİP EDİYOR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesinin kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere çok ayrı bir önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin dört bir yanına spor tesisleri yapması çok kıymetli, bundan dolayı çok şanslıyız. Kendisi şampiyonaları, müsabakaları yakından izliyor. Sporcuları ismen takip ediyor. Şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.



Kabulün ardından milli sporcular, Bakan Bak'a üzerinde imzalarının bulunduğu milli forma hediye etti.



