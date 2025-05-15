Bakan Bak, Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."