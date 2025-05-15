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2-3
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
2-2
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
1-1

Bakan Bak, Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı tebrik etti.

calendar 15 Mayıs 2025 01:39 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 01:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bakan Bak, Galatasaray'ı kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
 Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Stadyumu'nda oynanan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Finalist takım Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

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