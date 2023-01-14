Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı evinde devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Tofaş'ı 89-84 mağlup oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Serhat Büker, Çağlar Özkan
Bahçeşehir Koleji: Hall 3, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Mustafa Baygül 12, Yiğit Arslan 25, Hadi Özdemir 2, Blazic, Gist 9, Smith 13, Boutsiele 11, Oğuz Savaş, Berkay Candan 4, Görkem Doğan
TOFAŞ: Emre Tanışan, Özgür Cengiz, Thompson 8, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 7, Berk İbrahim Uğurlu 4, Bora Satır, McIntyre 14, Ege Demir, Toure 28, Gray Jr 11, Milaknis 12
1. Periyot: 21-18
Devre: 45-39
3. Periyot: 61-59
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Serhat Büker, Çağlar Özkan
Bahçeşehir Koleji: Hall 3, Kartal Özmızrak 10, Muhammed Mustafa Baygül 12, Yiğit Arslan 25, Hadi Özdemir 2, Blazic, Gist 9, Smith 13, Boutsiele 11, Oğuz Savaş, Berkay Candan 4, Görkem Doğan
TOFAŞ: Emre Tanışan, Özgür Cengiz, Thompson 8, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 7, Berk İbrahim Uğurlu 4, Bora Satır, McIntyre 14, Ege Demir, Toure 28, Gray Jr 11, Milaknis 12
1. Periyot: 21-18
Devre: 45-39
3. Periyot: 61-59
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ