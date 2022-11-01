Bahçeşehir'de Çekya'da 3 sayıyla kaybetti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çekya ekibi ERA Nymburk'a 79-76 yenildi.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-13 üstün bitirdi. İstanbul temsilcisi, karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada devre arasına da 44-36 önde girdi.
Müsabakanın dengeli geçen üçüncü çeyreğini 59-52 galip durumda geçen mavi-kırmızılı ekip, son çeyreğe iyi başlayamadı. Rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Bahçeşehir Koleji, 34. dakikada skor üstünlüğünü kaybetti: 61-59. Karşılaşmanın 12 (18-33) ve 23. (36-51) dakikalarında 2 kez 15 sayılık fark yakalayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin geri dönüşünü engelleyemedi ve parkeden 79-76 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla İstanbul temsilcisi FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 2. kez mağlup oldu. Çekya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılan maça iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 25-13 üstün bitirdi. İstanbul temsilcisi, karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada devre arasına da 44-36 önde girdi.
Müsabakanın dengeli geçen üçüncü çeyreğini 59-52 galip durumda geçen mavi-kırmızılı ekip, son çeyreğe iyi başlayamadı. Rakibinin 9-0'lık serisine engel olamayan Bahçeşehir Koleji, 34. dakikada skor üstünlüğünü kaybetti: 61-59. Karşılaşmanın 12 (18-33) ve 23. (36-51) dakikalarında 2 kez 15 sayılık fark yakalayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin geri dönüşünü engelleyemedi ve parkeden 79-76 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla İstanbul temsilcisi FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 2. kez mağlup oldu. Çekya ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.