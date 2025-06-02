Kırmızı-beyazlılarda Babayiğit, kulübün resmi sosyal medya sayfalarından veda mesajı yayınlayarak 23 Haziran'da düzenlenecek genel kuruldu yeniden aday olmayacağı duyurdu. Ayvalıkgücü'nde 6 yıldır başkanlık yapan Babayiğit, "Son üç sezondur taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmak bizlere hem gurur hem de güç verdi. 38 yıl sonra Ayvalık halkına yeniden 2. Lig final heyecanını yaşatmanın onurunu ve mutluluğunu tattık. Ancak son 1 ayda iki final kaybetmenin acısı ve hüznü benim için tarif edilemez. Çünkü Ayvalıkgücü bizim için sadece bir kulüp değil, bir sevda. 6 yıllık süreçte bizlere inanan, destek olan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Lütfen haklarınızı helal edin. Benim de tüm haklarım sizlere helaldir. Ama artık dinlenme vakti geldi. Çünkü çok yorulduk, çok yıprandık, Şimdi sıra biraz soluklanmakta. Sevdamız aynı kalacak" dedi.
Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan'dan istifa
3. Lig'de üst üste 3 sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan, bu yıl şampiyonluğu son hafta kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Mehmet Babayiğit görevinden ayrılıyor.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Sergen Yalçın: "Seneye o takım, ligin favorisi olur"
-
-
2
Galatasaray'da kaleye yeni aday: Mile Svilar!
-
3
Fenerbahçe'de forvete rekor transfer: Mitrovic!
-
-
4
Mourinho'nun hayran olduğu isim: Romulo!
-
5
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a karşı yeni hamle
-
6
İşte Süper Lig'den Avrupa'ya gidenler
-
7
İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
-
8
Düğüm çözülüyor: Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
-
9
Roma'dan Nelsson için karar!
-
10
Galatasaray'da iki isme kapılar kapalı!
- 14:04 Fenerbahçe, Hande Baladın'ı açıkladı
- 14:03 Üç kemere sahip "Türk Tyson" 17. zaferini elde etti
- 14:01 Manchester City, Rayan Ait-Nouri'den başkasını istemiyor
- 13:57 Mateo Kovacic, üç ay yok!
- 13:50 Bodrum FK ilk senesinde lige tutunamadı
- 13:40 Lewandowski'den geleceği için açıklama!
- 13:38 Beşiktaş'ta sezon "farklı" başladı, hayal kırıklığıyla bitti
- 13:34 Göztepe'de Kubilay Kanatsızkuş sorusu
- 13:29 Altay'da 5 futbolcudan ihtar
- 13:25 Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan'dan istifa
- 13:23 Selçuk İnan, Kocaelispor'a imzayı atıyor!
- 13:21 Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde başarıya inanıyor
- 13:12 Nemrut Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi oldu
- 13:06 Karşıyaka'ya voleybolda çifte kupa
- 13:04 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Maria Fasoula'yı kadrosuna kattı
- 12:56 Devlet el koydu; maç ertelendi
- 12:53 Altınordu'lu Sami'ye milli davet
- 12:47 Elias Jelert'ten transfer itirafı!
- 12:42 Van Bölge Temsilciliği takımlarından üçte üç
- 12:38 Fenerbahçe'de yetişti, Efes'e transfer oldu
- 12:33 Hapoel Tel Aviv, PJ Dozier İle Anlaşmaya Yakın
- 12:33 Karşıyaka'da Başkan'dan istifa
- 12:25 Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski yıldızı ile görüştü!
- 12:22 1. Lig'de 2025-26 sezonunda mücadele edecek ekipler belli oldu
- 12:16 Galatasaray'da en istikrarlısı Muslera
- 12:13 Kürek Milli Takımında hedef dünya şampiyonluğu
- 12:06 Trabzonspor'dan Cerny hamlesi
- 11:58 Beşiktaş'ın yerli oyuncuları sınıfta kaldı
- 11:51 Onuachu dönmek istiyor
- 11:50 Roma'dan Nelsson için karar!
- 11:38 Ligin gol kralları da Galatasaray'dan
- 11:36 Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Logi Tomasson
- 11:21 Beşiktaş, sezon başındaki etkili başlangıcı sürdüremedi
- 11:20 Beşiktaşlı futbolcudan veda gibi paylaşım!
- 11:20 Timberwolves, Durant ile Edwards'ı bir araya getirmeyi mi planlıyor?
- 11:19 Horford'ın adı Knicks'le anıldı, Celtics'te belirsizlik hakim
- 11:19 Fenerbahçe'de en fazla süreyi Fred aldı
- 11:18 Raptors, yaz döneminde "büyük oynamaya" hazır
- 11:18 Knicks'te Towns krizi! Savunma alışkanlıkları "rahatsızlık" verdi
- 11:03 Sinan Vardar: "Bu gol onun için sadece başlangıç"
- 10:48 Fenerbahçe üst üste dördüncü kez ikinci oldu
- 10:41 Trabzonspor'da yedek kaleci adayı belli oldu
- 10:37 Yunanistan'da yılın oyuncusu Tete
- 10:36 Nihat Kahveci: "Muçi'ye 8 milyon veriliyorsa hemen yollayın"
- 10:29 Galatasaray'dan Günay'a zam planı!
- 10:19 Fenerbahçe'de kadro sıfırlanıyor: Sadece 9 isim kalacak!
- 10:11 Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye veda!
- 10:05 Galatasaray'da sözleşmeler açıklanıyor!
- 10:03 Mourinho'dan teknik ekipte büyük revizyon: Gündemdeki isimler
- 09:56 Galatasaray'da Sanchez'e sözleşme ve zam!
- 09:53 A Milli Kadın Futbol Takımı, Yunanistan ile karşılaşacak
- 09:44 Dimitris Giannakopoulos: "Böyle bir rezillik görmedim"
- 09:40 Panagiotis Angelopoulos: "Ergin Ataman tutuklansın"
- 09:34 Kerem Demirbay'dan tekliflere ret!
- 09:33 Oktay Derelioğlu: "Yönetim bir an önce çözmeli"
- 09:26 Hapoel'den Dan Oturu'ya çılgın maaş!
- 09:22 Galatasaray, Cuesta için kulüp arıyor!
- 09:16 Ali Gültiken: "Keşke tüm sezon böyle olsalardı"
- 09:15 Galatasaray'da kiralık veda: Elias Jelert
- 09:00 Okan Buruk'un transferde bir numarası!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL