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Aydın Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı.

calendar 02 Haziran 2025 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aydın Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aras Kargo forması giyen 20 yaşındaki pasör çaprazı Selen Köse kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Selen Köse! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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