Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Jannik Sinner, Alexander Zverev'i 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

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Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
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26 Ocak 2025 14:31
Son güncelleme 26 Ocak 2025 14:53
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-0 yenen İtalyan Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın son günündeki tek erkekler final maçında dünya 1 numarası Sinner ile 2 numaralı seribaşı Zverev karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk sette 6-3 ile galip gelerek 1-0 öne geçti.

Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci seti "tie-break" sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0'a getirerek Zverev'in direncini kırmayı başardı.

Üçüncü seti ise 6-3 ile hanesine yazdıran Sinner, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı, 2 saat 42 dakika sonunda 3-0 kazanarak (6-3, 7-6, 6-3) şampiyon oldu.

Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferini elde etti.

Şampiyonluğun bir adım uzağında kalan Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti.

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