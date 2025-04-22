Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da başlıyor

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı 23 Nisan Çarşamba günü Antalya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da başlıyor
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22 Nisan 2025 14:15
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı 23 Nisan Çarşamba günü Antalya'da başlayacak.

Bugün antrenman ve malzeme kontrolünün yapıldığı organizasyonda sıralama atışlarına yarın geçilecek.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek müsabakalar, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

2025 Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı ise 21-27 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Arnhem kentinde düzenlenecek.

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