Avrupa'da çılgın pazar!

BAYERN MÜNİH'TEN 7 GOL!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United ile Manchester City 3-3 berabere kaldı.İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, Pep Guardiol'nın yönetimindeki Manchester City ile karşılaştı.St. James' Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona erdi.Manchester City, 5. dakikada İlkay Gündoğan ile öne geçti. Newcastle, 28. dakikada Almiron, 39. dakikada Callum Wilson ve 54. dakikada Kevin Trippier ile skoru 3-1 yaptı. City, 60'ta Haaland ile farkı 1'e indirip, 64'te Bernardo Silva ile eşitliği sağladı.Bu sonuçla Newcastle United 5, Manchester City ise 7 puana yükseldi.Almanya 1. Bundesliga'nın 3. haftasında Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 7-0'lık skorla kazandı.Bayern Münih, 4. dakikada Leroy Sane ile öne geçti. Matthijs De Ligt, 25. dakikada kafa golüyle skoru 2-0'a getirdi. 33. dakikada Kingsley Coman, takımının 3. golünü kaydetti. Sadio Mane, 40'da 4. golü attı ancak VAR kararıyla bu gol iptal edildi. 43'te Mane bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 4-0 olarak tayin etti.Sadio Mane, 60. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı. Christian Gamboa, 69. dakikada kendi kalesini buldu. 76. dakikada Serge Gnabry maçın skorunu belirledi.Bayern Münih, bu sonuçla ilk 3 haftada 15 gol atıp 1 gol yiyerek 3 galibiyet aldı. Bochum ise ilk 3 maçını puansuz kapattı.Bir sonraki hafta Bayern Münih, Gladbach'ı ağırlayacak. Bochum ise Freiburg deplasmanına gidecek.