Atlı cirit müsabakaları başladı

Bayburt'ta, Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları başladı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Bayburt Atlı Cirit Sahası'nda organize edilen müsabakalarda; Bayburt Atlı Spor, Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor, Manisa Selendi Atlı Spor ve Kars Baş Köy Atlı Spor takımları 1. lige yükselme mücadelesi verecek.



Vali Mustafa Eldivan, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, geleneksel cirit sporunun Bayburt için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.



Atlı cirit sporunun, bir sonraki nesillere ulaştırılması gereken önemli bir kültür mirası olduğunu vurgulayan Eldivan, "Bayburt'ta 9 cirit takımımız var. Takımlarımız sürekli antrenman yapıyor, bu sporu daha ileriye taşımak için mücadele ediyorlar." dedi.



