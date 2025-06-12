Atletico Madrid, Milan ile maddi şartlarda anlaşamaması sonrası Theo Hernandez transferinden çekilmeyi düşünüyor.



İtalyan basınının haberine göre Milan'lı oyuncu için Atletico Madrid 20 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu.



Milan ise bu teklifi yetersiz buldu ve Fransız oyuncu için 25 milyon euro istedi.



Bu miktarı fazla bulan Atletico Madrid cephesi transferden çekilmeyi değerlendiriyor.



BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ



Theo Hernandez bu sezon İtalyan ekibi ile çıktığı 49 maçta 5 gol atıp 6 kere de asist yaptı.



