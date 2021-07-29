Atalanta Merih Demiral ile ilk görüşmeyi yaptı

Juventus'la yol ayrımında olan Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın menajerinin Atalanta kulübüyle temas halinde olduğu belirtildi.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Atalanta'nın Christian Romero'nun olası satışının ardından kadrosuna katmak için Merih Demiral ile ciddi şekilde ilgilendiği kaydedildi. Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin kadrosunda görmek istediği Merih Demiral'ın menajeri ile ilk görüşmelerin yapıldığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.



Geçtiğimiz günlerde Atalanta'nın Juventus'a 25 milyon euro bonservis bedeline ek olarak 5 milyon euroluk bonusları içeren bir teklif yaptığı bilgisi ayyuka çıkmıştı.



Juventus 2019 yılında Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



