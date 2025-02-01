Atalanta, Maldini'yi açıkladı!

Atalanta, bir süredir gündemde olan Daniel Maldini transferini resmiyete döktü.



İtalyan ekibi, Monza'dan 23 yaşındaki Maldini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.



Bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Atalanta, İtalyan oyuncu ile 2029 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.



On numara ve kanatlarda forma giyebilen Maldini, bu sezon Monza'da çıktığı 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



