Arsenal, Norveçli futbolcu Odegaard'ı renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı transfer etti.

Haber; AA
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Arsenal, Norveçli futbolcu Odegaard'ı renklerine bağladı
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20 Ağustos 2021 11:42
Martin Ødegaard
Martin Ødegaard
Real Madrid
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.


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