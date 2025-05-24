Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon!

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Arsenal karşı karşıya geldi.
Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.
Arsenal'e kupayı getiren golü 74. dakikada Stina Blackstenius kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte son 2 yılın şampiyonu Barcelona, serisini sürdüremedi.
Arsenal ise kupayı 2. kez müzesine götürdü.
Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.
Arsenal'e kupayı getiren golü 74. dakikada Stina Blackstenius kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte son 2 yılın şampiyonu Barcelona, serisini sürdüremedi.
Arsenal ise kupayı 2. kez müzesine götürdü.
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