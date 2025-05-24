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Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon!

Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

calendar 24 Mayıs 2025 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 21:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon!
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Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı.

Arsenal'e kupayı getiren golü 74. dakikada Stina Blackstenius kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte son 2 yılın şampiyonu Barcelona, serisini sürdüremedi.

Arsenal ise kupayı 2. kez müzesine götürdü.


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