Arsenal'de Edu'nun halefi için iki aday

Arsenal'de görevden ayrılan sportif direktör Edu'nun yerine iki isim belirlendi.Foot Mercato'nun haberine göre; Arsenal yönetimi, kulübün eski futbolcuları Tomas Rosicky ve Per Mertesacker ikilisinden birini yeni sportif direktör olarak atamayı planlıyor.Arsenal'de iki sezondur görev yapan Edu, Nottingham Forest'ta başlayacağı görev öncesi kulüpten ayrılmış ve Arsenal sportif direktör arayışına geçmişti.