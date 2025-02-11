Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor.
Eyüpspor, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti.
Eyüp Aydın'ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, 20 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.
Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.
Eyüpspor, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti.
Eyüp Aydın'ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, 20 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.
Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.
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