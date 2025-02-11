Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor!

Eyüp Aydın'ın kiralanması için Galatasaray ile anlaşmaya varan Eyüpspor, 20 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor!
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11 Şubat 2025 19:48
Son güncelleme 11 Şubat 2025 19:51
Transfer döneminin kapanmasına saatler kala, takımların takviye çalışmaları devam ediyor.

Eyüpspor, Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için harekete geçti.

Eyüp Aydın'ın kiralanması için Galatasaray tarafıyla anlaşmaya varan Eyüpspor, 20 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

Öte yandan teknik direktör Arda Turan da genç orta saha oyuncusunu takımında görmek istiyor.


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