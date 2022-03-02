Arda Turan'dan basın mensuplarına gönderme

Galatasaray'ın bugün yapılan idmanında Arda Turan ile muhabirler arasında kısa süreli görüşmelere neden olan bir diyalog yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Arda Turan'dan basın mensuplarına gönderme
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02 Mart 2022 12:51
Galatasaray'da gündemin en önemli isimlerinden olan Arda Turan bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kullandığı ifadelerle herkesi güldürdü.

Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği poz tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek ''Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim.'' ifadesini kullandı.

Arda 'Kimi götüreceksin kaptan?' şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

Bu sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın futbolculuk kariyerine nokta koyacağı iddia edilmişti.

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