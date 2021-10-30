İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger futbolda forvet oyuncularının daha çok değer gördüğünü ancak bu durumun kendisi için sorun olmadığını belirtti.



"İnsanlar için kimin gol attığı önemlidir" diyen yıldız stoper, "Ben kimim ki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile kıyaslanmam gerektiğini söyleyeyim" dedi.



Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rüdiger, "İnsanlar için kimin gol attığı çok daha önemli. Bir defans oyuncusu, topu kaleden uzaklaştırarak şutu bloke ederse, bu sadece hatırlanır." şeklinde konuştu.



"İşimi biliyorum" diye konuşan başarılı savunmacı, "Ben gerçekçiyim bu düşünce ile oynarsak bu benim, takımım ve diğer savunma oyuncuları için iyi olur" dedi.





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