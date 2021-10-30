Antonio Rüdiger: "Ben kimim ki Messi ile kıyaslanayım!"

Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, futbolda forvetlere göre defans oyuncularının daha az değer görmesi kendisini endişeye sürüklemediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Antonio Rüdiger: 'Ben kimim ki Messi ile kıyaslanayım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2021 18:01
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger futbolda forvet oyuncularının daha çok değer gördüğünü ancak bu durumun kendisi için sorun olmadığını belirtti.

"İnsanlar için kimin gol attığı önemlidir" diyen yıldız stoper, "Ben kimim ki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile kıyaslanmam gerektiğini söyleyeyim" dedi.

Chelsea'nin defans oyuncusu Antonio Rüdiger, "İnsanlar için kimin gol attığı çok daha önemli. Bir defans oyuncusu, topu kaleden uzaklaştırarak şutu bloke ederse, bu sadece hatırlanır." şeklinde konuştu.

"İşimi biliyorum" diye konuşan başarılı savunmacı, "Ben gerçekçiyim bu düşünce ile oynarsak bu benim, takımım ve diğer savunma oyuncuları için iyi olur" dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.