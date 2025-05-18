Antalyaspor - Gaziantep FK maçında gol yok!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.



Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Mücadelenin 52. dakikasında Furkan Soyalp'in pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.



65.⁠ ⁠dakikada Maxim'in ceza sahasında topla buluşturduğu Halil Dervişoğlu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 44; Gaziantep FK ise 43 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



