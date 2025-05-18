Antalyaspor - Gaziantep FK maçında gol yok!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Onvo Antalyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 52. dakikasında Furkan Soyalp'in pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
65. dakikada Maxim'in ceza sahasında topla buluşturduğu Halil Dervişoğlu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 44; Gaziantep FK ise 43 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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