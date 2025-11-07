Antalyaspor'a ihanetle suçlanan berber konuştu: 'Hepsi iftira!'

HESAP.COM Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un 'ihanet' iddialarının ardından tesislere girişi yasaklanan berber Gazi Alp Erken, kendisine iftira atıldığını ve günah keçisi ilan edildiğini söyledi.Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Eyüpspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı. RAMS Başakşehir FK ve ikas Eyüpspor cephesi iddiaları yalanlarken, kulüp içinde 'taktik sızıntısı' araştırması başlatıldı. İddialar üzerine Antalyaspor yönetimi, daha önce Antalyaspor'da çalışan ve RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de berberi olduğu öğrenilen Gazi Alp Erken'in tesislere girişini yasakladı.Suçlamaları reddeden berber Gazi Alp Erken,dedi.Şu anda Başakşehir futbol takımında teknik direktör olan Nuri Şahin ile 3 yıldır dostlukları olduğunu dile getiren Erken,diye konuştu.Tesislere girişinin yasaklanmasından dolayı üzüntü yaşadığını söyleyen Gazi Alp Erken,dedi.