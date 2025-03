Antalya'da 60 kilo zayıflayan mermer ustası, dağ bisikleti sporunda şampiyonluk hedefliyor

Antalya'da bisiklet sürerek ve sağlıklı beslenmeyle 60 kilo zayıfladıktan sonra dağ bisikleti sporuna başlayan 32 yaşındaki Osman Koç, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen organizasyonlarda başarılar elde etti.



Kepez ilçesinde yaşayan mermer ustası Koç, sağlıksız beslenme nedeniyle küçük yaşlardan itibaren kilo almaya başladı ve 22 yaşında tartıda 133 kiloyu gördü.



Zayıflamaya karar veren Koç, günde ortalama 90-100 kilometre bisiklet sürüp sağlıklı beslenerek 2 yılda 60 kilo zayıflamayı başardı.



Sağlıklı beslenmesini yıllar içerisinde de sürdüren Osman Koç, bu sırada dağ bisikleti sporuna yöneldi.



Profesyonel olarak sporla ilgilenmeye başlayan ve çeşitli kulüplerin formalarını giyen Koç, bir yandan mermer ustalığını sürdürürken bir yandan da her gün kentteki ormanlık ve dağlık alanlarda antrenman yaparak turnuvalara hazırlandı.



Değişimini ve profesyonel spor hayatını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaşan Koç, Türkiye'nin çeşitli illerinde katıldığı turnuvalarda şampiyonluklar elde etti.



- "Milli sporcularla yarıştım"



Osman Koç, AA muhabirine, sağlıksız beslenme nedeniyle bir dönem obezlik seviyesine ulaştığını söyledi.



Fazla kilolarının sosyal yaşamını da olumsuz etkilediğini dile getiren Koç, karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenmeden protein ağırlıklı beslenmeye geçtiğini ve her gün düzenli olarak bisiklet kullandığını kaydetti.



Bu sayede hızla zayıfladığını anlatan Koç, "Kiloyu koruyabilmek kilo vermek kadar zor. Hayata bakış açımı değiştirdim. Her sabah 05.00'da kalkıyorum ve 1-2 saat bisiklet kullanıyorum. Ardından mermer işime devam ediyorum. Bu sayede hem kilo verdim hem de sağlığımı korudum." dedi.



Profesyonel bir antrenör ile çalışarak dağ bisikleti yarışlarına hazırlandığını aktaran Koç, "Dağ bisikletinin maraton kategorisinde yarışıyorum. Dayanıklı olduğum için bu kategoriyi seçtim. Amatör ve profesyonel yarışlarda çok sayıda dereceler elde ettim. Son Türkiye şampiyonasında ilk 10'a girdim. Milli sporcularla yarıştım. En son Muğla'da geçen yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı yarışında genel klasman birinciliği elde ettim." diye konuştu.



- "Bisiklet hayatımın tam merkezinde"



"Kiloluyken dağ bisikleti yarışlarına katılacağımı söyleselerdi inanmazdım." diyen Koç, "Beni görenler değişimime şaşırıyor. Hayatım her anlamda çok değişti. Bisiklet hayatımın tam merkezinde. Spor insana sağlıkla beraber sosyal anlamda da büyük avantajlar sağlıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Çocuklar, gençler hem sağlıklı olmak hem de daha sosyal olmak için spora başlasınlar." ifadelerini kullandı.



Osman Koç, 35 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı hedeflediğini dile getirdi.