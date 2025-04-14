Ankara'daki Avrupa Bireysel 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nı Alman Horn kazandı

Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 17 ülkeden sporcular mücadele etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Finalde Martin Horn, Belçikalı Roland Forthomme'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hollanda'dan Jeffrey Jorissen ve Belçika'dan Eddy Merckx ise bronz madalya aldı.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca, Yılmaz Özcan, Ufuk Kapusız, Burhan Genç ve Erkan Aktı, madalya kazanamadı.
Finalde Martin Horn, Belçikalı Roland Forthomme'u yenerek şampiyonluğa ulaştı. Hollanda'dan Jeffrey Jorissen ve Belçika'dan Eddy Merckx ise bronz madalya aldı.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca, Yılmaz Özcan, Ufuk Kapusız, Burhan Genç ve Erkan Aktı, madalya kazanamadı.