Andres Fleurquin: 'Türkler, Güney Amerikalılardan tutkulu'

"G.SARAY'DAN PARAMI ALAMADIĞIM İÇİN AYRILDIM"

"PETR CECH, ÇOK KARAKTERLİYDİ"

"TÜRK FUTBOLU, İSPANYA'DAN DAHA TEMPOLU"

"TÜRKLER, GÜNEY AMERİKALILARDAN TUTKULU"

"EN ZORLU RAKİP RONALDINHO"

"G.SARAY İLE YAŞADIĞIM ŞAMPİYONLUĞU..."

2001/02 sezonunda Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Andres Fleurqin, sarı kırmızılı formadan niçin ayrıldığını, Türk futbolunu ve Galatasaray'daki Uruguaylı geleneğini anlattı.- Avrupa'da 11 sezon futbol oynadım. İlk 2 sezonum Avusturya'daydı. Sturm Graz ile harika 2 yıl geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Oradaki takım arkadaşlarımın birçoğu savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlardı. Sonra Galatasaray'a gittim ve 1 yıl geçirdim. Türkler inanılmazdı. Futbol için deliriyorlardı.- Çünkü, paramı alamıyordum. Bu yüzden Fransa'da Rennes'den gelen teklifi kabul ettim. François Pinault kulübün sahibiydi ve bir milyarderdi. Fransa'daki ilk yılımda sadece 12 maç oynayabildim. Sürekli teknik direktörler değişti. Başta Philippe Bergeroo vardı. Ardından, Vahid Halilhodzic geldi, tam bir aptaldı! İlk antrenmanda benimle birlikte 2 Arjantinli çocuğu kenara ayırdı. Bize dedi ki; "Siz Güney Amerikalıları hiç sevmiyorum. Tarzınızdan hoşlanmıyorum." dedi.Bir sonraki hafta Arjantinliler antrenmana alınmadı. Yedek takımla amatör ligde oynadılar. Ben 2 maç daha oynadım. Beni de yedek takıma gönderdi. Ben 6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. 6 ay sonra ise Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım. Çılgın günlerdi.- Orada zar zor sezonu bitirdim. Sezonun son günü Vahid, bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Ancak, Rennes ile 2 yıllık daha kontratım var. Ben de gidip kulüp aradım.- Kesinlikle Petr Cech. Çok karakterliydi. Harika kaleciydi. 2 yıl sonra Rennes'den Chelsea'ye gitti zaten.- Türkiye'de oynamak çok zordur. Bilinenin aksine Türk takımları çok iyidir. Orada futbol hayati bir durumdur ve hızlı oynanır. Hatta, birçok maç İspanya'dan daha hızlı tempoda geçer. Fransa Ligi'ne çok benziyor. Hızlı ve güçlü değilsen oynayamazsın.- İnanılmaz. Türkler, futbol fanatikleridir. Ben Güney Amerikalıyım ve bu tür tribünlere alışkınım ama bizim tribünlerden çok daha ateşliler, çok daha tutkulular.- Cadiz'de oynarken Barcelona'dan Ronaldinho. Sonra Real Madrid'den Zidane ve Ronaldo. Ardından Messi geliyor.- Milli takımdan Alvaro Recoba. Recoba'nın sorunu hiç çalışmamasıydı. Cristiano Roanldo'nun nasıl hayvan gibi antrenman yaptığını görüyorsunuz değil mi. Recoba tam tersiydi. Saece maçta oynardı.- Yapmayın, burada milli takım söz konusu. Bu yüzden evet. Uruguay benim ülkem. Milli takımla kazanılacak bir kupa için değiştirebilirim sadece.