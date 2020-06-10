Andres Fleurquin: 'Türkler, Güney Amerikalılardan tutkulu'

2001/02 sezonunda Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Andres Fleurqin, sarı kırmızılı formadan niçin ayrıldığını, Türk futbolunu ve Galatasaray'daki Uruguaylı geleneğini anlattı.
İşte Uruguay'dan Andres Fleurquin röportajı:
"Türkiye'de çok sevildin, Fransa'da sana saygı duyulmadı. Tıpkı Diego Lugano gibi Fransa maceran beklediğin gibi gitmedi. Neler yaşandı?"
- Avrupa'da 11 sezon futbol oynadım. İlk 2 sezonum Avusturya'daydı. Sturm Graz ile harika 2 yıl geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Oradaki takım arkadaşlarımın birçoğu savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlardı. Sonra Galatasaray'a gittim ve 1 yıl geçirdim. Türkler inanılmazdı. Futbol için deliriyorlardı.
"G.SARAY'DAN PARAMI ALAMADIĞIM İÇİN AYRILDIM"
"Şampiyonluk yaşamana rağmen neden Galatasaray'dan ayrıldın, neden?"
- Çünkü, paramı alamıyordum. Bu yüzden Fransa'da Rennes'den gelen teklifi kabul ettim. François Pinault kulübün sahibiydi ve bir milyarderdi. Fransa'daki ilk yılımda sadece 12 maç oynayabildim. Sürekli teknik direktörler değişti. Başta Philippe Bergeroo vardı. Ardından, Vahid Halilhodzic geldi, tam bir aptaldı! İlk antrenmanda benimle birlikte 2 Arjantinli çocuğu kenara ayırdı. Bize dedi ki; "Siz Güney Amerikalıları hiç sevmiyorum. Tarzınızdan hoşlanmıyorum." dedi.
Bir sonraki hafta Arjantinliler antrenmana alınmadı. Yedek takımla amatör ligde oynadılar. Ben 2 maç daha oynadım. Beni de yedek takıma gönderdi. Ben 6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. 6 ay sonra ise Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım. Çılgın günlerdi.
"PETR CECH, ÇOK KARAKTERLİYDİ"
"Bir önceki sezon Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya gol attın. Sonra Rennes'in yedek takımıyla rezerv lige çıktın. Bu senin moralini nasıl etkiledi?"
- Orada zar zor sezonu bitirdim. Sezonun son günü Vahid, bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Ancak, Rennes ile 2 yıllık daha kontratım var. Ben de gidip kulüp aradım.
"Rennes'de hangi oyuncular seni etkiledi?"
- Kesinlikle Petr Cech. Çok karakterliydi. Harika kaleciydi. 2 yıl sonra Rennes'den Chelsea'ye gitti zaten.
"TÜRK FUTBOLU, İSPANYA'DAN DAHA TEMPOLU"
"Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi, Galatasaray'da ve Uruguaylı geleneğini devam ettiriyorlar. Türk futbolunu anlatabilir misin?"
- Türkiye'de oynamak çok zordur. Bilinenin aksine Türk takımları çok iyidir. Orada futbol hayati bir durumdur ve hızlı oynanır. Hatta, birçok maç İspanya'dan daha hızlı tempoda geçer. Fransa Ligi'ne çok benziyor. Hızlı ve güçlü değilsen oynayamazsın.
"TÜRKLER, GÜNEY AMERİKALILARDAN TUTKULU"
"Ali Sami Yen Stadyumu'yla ilgili neler söylemek istersin?"
- İnanılmaz. Türkler, futbol fanatikleridir. Ben Güney Amerikalıyım ve bu tür tribünlere alışkınım ama bizim tribünlerden çok daha ateşliler, çok daha tutkulular.
"EN ZORLU RAKİP RONALDINHO"
"Bugüne kadar karşılaştığın en zorlu rakip kimdi?"
- Cadiz'de oynarken Barcelona'dan Ronaldinho. Sonra Real Madrid'den Zidane ve Ronaldo. Ardından Messi geliyor.
"Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kimdir?"
- Milli takımdan Alvaro Recoba. Recoba'nın sorunu hiç çalışmamasıydı. Cristiano Roanldo'nun nasıl hayvan gibi antrenman yaptığını görüyorsunuz değil mi. Recoba tam tersiydi. Saece maçta oynardı.
"G.SARAY İLE YAŞADIĞIM ŞAMPİYONLUĞU..."
"Galatasaray ile yaşadığın şampiyonluğu, Uruguay ile yaşayacağın bir Copa America ile değiştirmek ister miydin?"
- Yapmayın, burada milli takım söz konusu. Bu yüzden evet. Uruguay benim ülkem. Milli takımla kazanılacak bir kupa için değiştirebilirim sadece.
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İşte Uruguay'dan Andres Fleurquin röportajı:
"Türkiye'de çok sevildin, Fransa'da sana saygı duyulmadı. Tıpkı Diego Lugano gibi Fransa maceran beklediğin gibi gitmedi. Neler yaşandı?"
- Avrupa'da 11 sezon futbol oynadım. İlk 2 sezonum Avusturya'daydı. Sturm Graz ile harika 2 yıl geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Oradaki takım arkadaşlarımın birçoğu savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlardı. Sonra Galatasaray'a gittim ve 1 yıl geçirdim. Türkler inanılmazdı. Futbol için deliriyorlardı.
"G.SARAY'DAN PARAMI ALAMADIĞIM İÇİN AYRILDIM"
"Şampiyonluk yaşamana rağmen neden Galatasaray'dan ayrıldın, neden?"
- Çünkü, paramı alamıyordum. Bu yüzden Fransa'da Rennes'den gelen teklifi kabul ettim. François Pinault kulübün sahibiydi ve bir milyarderdi. Fransa'daki ilk yılımda sadece 12 maç oynayabildim. Sürekli teknik direktörler değişti. Başta Philippe Bergeroo vardı. Ardından, Vahid Halilhodzic geldi, tam bir aptaldı! İlk antrenmanda benimle birlikte 2 Arjantinli çocuğu kenara ayırdı. Bize dedi ki; "Siz Güney Amerikalıları hiç sevmiyorum. Tarzınızdan hoşlanmıyorum." dedi.
Bir sonraki hafta Arjantinliler antrenmana alınmadı. Yedek takımla amatör ligde oynadılar. Ben 2 maç daha oynadım. Beni de yedek takıma gönderdi. Ben 6 ay önce Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Barcelona'ya gol atmıştım. 6 ay sonra ise Rennes'in yedek takımıyla amatör ligde oynadım. Çılgın günlerdi.
"PETR CECH, ÇOK KARAKTERLİYDİ"
"Bir önceki sezon Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya gol attın. Sonra Rennes'in yedek takımıyla rezerv lige çıktın. Bu senin moralini nasıl etkiledi?"
- Orada zar zor sezonu bitirdim. Sezonun son günü Vahid, bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Ancak, Rennes ile 2 yıllık daha kontratım var. Ben de gidip kulüp aradım.
"Rennes'de hangi oyuncular seni etkiledi?"
- Kesinlikle Petr Cech. Çok karakterliydi. Harika kaleciydi. 2 yıl sonra Rennes'den Chelsea'ye gitti zaten.
"TÜRK FUTBOLU, İSPANYA'DAN DAHA TEMPOLU"
"Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi, Galatasaray'da ve Uruguaylı geleneğini devam ettiriyorlar. Türk futbolunu anlatabilir misin?"
- Türkiye'de oynamak çok zordur. Bilinenin aksine Türk takımları çok iyidir. Orada futbol hayati bir durumdur ve hızlı oynanır. Hatta, birçok maç İspanya'dan daha hızlı tempoda geçer. Fransa Ligi'ne çok benziyor. Hızlı ve güçlü değilsen oynayamazsın.
"TÜRKLER, GÜNEY AMERİKALILARDAN TUTKULU"
"Ali Sami Yen Stadyumu'yla ilgili neler söylemek istersin?"
- İnanılmaz. Türkler, futbol fanatikleridir. Ben Güney Amerikalıyım ve bu tür tribünlere alışkınım ama bizim tribünlerden çok daha ateşliler, çok daha tutkulular.
"EN ZORLU RAKİP RONALDINHO"
"Bugüne kadar karşılaştığın en zorlu rakip kimdi?"
- Cadiz'de oynarken Barcelona'dan Ronaldinho. Sonra Real Madrid'den Zidane ve Ronaldo. Ardından Messi geliyor.
"Birlikte oynadığın en iyi oyuncu kimdir?"
- Milli takımdan Alvaro Recoba. Recoba'nın sorunu hiç çalışmamasıydı. Cristiano Roanldo'nun nasıl hayvan gibi antrenman yaptığını görüyorsunuz değil mi. Recoba tam tersiydi. Saece maçta oynardı.
"G.SARAY İLE YAŞADIĞIM ŞAMPİYONLUĞU..."
"Galatasaray ile yaşadığın şampiyonluğu, Uruguay ile yaşayacağın bir Copa America ile değiştirmek ister miydin?"
- Yapmayın, burada milli takım söz konusu. Bu yüzden evet. Uruguay benim ülkem. Milli takımla kazanılacak bir kupa için değiştirebilirim sadece.
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