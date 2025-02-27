Anderson Talisca'nın ilk 11 hırsı!

Fenerbahçe'de tam olarak hazır bir görüntü çizemeyen Talisca, maçlara özel bir fitness antrenörüyle ekstra çalışmalar yaparak hazırlanmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Anderson Talisca'nın ilk 11 hırsı!
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27 Şubat 2025 08:52
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Galatasaray derbisinde son 15 dakikada süre almasına rağmen fiziksel olarak tam hazır bir görüntü sergileyemedi.

Teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın maç temposunu yakalamasını isterken, Talisca da bu süreçte özel fitness antrenörüyle ekstra çalışmalar yaparak eksiklerini kapatmaya odaklanıyor.

Hem fiziksel hem taktiksel olarak takım arkadaşlarıyla uyumunu artırmayı hedefleyen Sambacı, skorer kimliğini sahaya yansıtmak için hazır hale gelmeye çalışıyor. Yıldız futbolcunun, bugün Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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