Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!

Anadolu Efes, Bayern Münih ile oynadığı Euroleague karşılaşmasında sakatlanan Shane Larkin'in durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada Larkin'in sol kasık bölgesinde tendon yaralanması nedeniyle yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
İşte Anadolu Efes'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak."
