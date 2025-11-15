15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-477'
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
1-079'
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2DA
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-178'
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!

Anadolu Efes, Shane Larkin'in 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

calendar 15 Kasım 2025 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'e Shane Larkin'den kötü haber!
Anadolu Efes, Bayern Münih ile oynadığı Euroleague karşılaşmasında sakatlanan Shane Larkin'in durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada Larkin'in sol kasık bölgesinde tendon yaralanması nedeniyle yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

İşte Anadolu Efes'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dün oynadığımız Bayern Münih karşılaşmasında sol kasık bölgesinde tendon yaralanması meydana gelen Kaptanımız Shane Larkin, sahalardan yaklaşık 8 hafta uzak kalacak."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
