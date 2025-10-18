Anadolu Efes'e Georgios Papagiannis'ten kötü haber!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.



Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.



