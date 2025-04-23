Altınordu'nun kozu Hüseyin Bulut!

Altınordu'nun sol kanattaki gol silahı Hüseyin Bulut, lider Sarıyer karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun kozu Hüseyin Bulut!
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23 Nisan 2025 14:25

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü lider Sarıyer'le karşılaşacak Altınordu'nun gol yollarındaki en önemli kozu, sol kanatta görev yapan Hüseyin Bulut olacak.

İzmir ekibinin geçen hafta deplasmanda Play-Off'a kalmayı garantilediği 2-2 biten İskenderunspor maçında rakip fileleri sarsarak toplamda 13 gole ulaşan Hüseyin, lider karşısında da Altınordu'nun gol umudu olacak.

Kırmızı-lacivertli ekibin en skorer oyuncusu konumundaki 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu, santrfor olmamasına rağmen takımı sırtlayan isimlerin başında geldi.

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hüseyin'in skorer kimliğini bir kez daha sahaya yansıtıp İzmir temsilcisine 3 puan kazandırmak için mücadele vereceği belirtildi. Hüseyin 4 kafa, 8 ayak, 1 de penaltı golü attı.

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