Altınordu'da Ersan Parlatan dönemi sona erdi

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı.



Ligde son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adama teşekkür etti.



Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezonun ikinci yarısından beri Altınordu'muzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Altınordu'nun başında 13 maça çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcı; 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi gördü.



