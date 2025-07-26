26 Temmuz
FCV Dender EH-Cercle Brugge
17:00
26 Temmuz
Zulte Waregem-KV Mechelen
19:15
26 Temmuz
RAAL La Louviere-Standard Liege
21:45
26 Temmuz
St. Gallen-Basel
19:00
26 Temmuz
Grasshopper-FC Luzern
19:00
26 Temmuz
Young Boys-Servette
21:30
26 Temmuz
S. Moskova-Baltika
15:00
26 Temmuz
Dinamo Moscow-FC Rostov
17:30
26 Temmuz
FC Krasnodar-Lokomotiv Moscow
19:00
26 Temmuz
Kopenhag-Vejle Boldklub
19:00
27 Temmuz
Botafogo RJ-Corinthians
00:30
27 Temmuz
Palmeiras-Gremio
03:00
26 Temmuz
Liverpool-AC Milan
14:30
26 Temmuz
Schalke 04-Sevilla
18:00
26 Temmuz
Göztepe-Antalyaspor
20:45
26 Temmuz
Galatasaray-Strasbourg
21:00
26 Temmuz
Al Ahli-Celtic
21:00
26 Temmuz
Benfica-Fenerbahçe
22:00
26 Temmuz
N. Forest-Fulham
22:00
26 Temmuz
Everton-Bournemouth
23:00
27 Temmuz
E. Frankfurt-Aston Villa
02:00
27 Temmuz
M. United-West Ham United
02:00

Altınordu'da ayrılık çok, gelen yok!

Yeni sezon öncesi 11 oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, henüz bir oyuncuyu kadrosuna katmadı.

calendar 26 Temmuz 2025 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: Altinordu.org
Altınordu'da ayrılık çok, gelen yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da toplam 11 oyuncuyla yollar ayrılırken, İzmir temsilcisinin henüz bir transfer bile yapmaması dikkat çekti.

Geçen sezon Play-Off'a kalıp yarı finalde elenen A takımın yarışmacı haklarını yeni sezon öncesi devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, henüz bir anlaşma gerçekleşmemesi nedeniyle kadroda önemli oranda kan kaybı yaşandı.

Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Eren Tokat, Alper Tursun, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Yakal Taylan'ın yanı sıra Koray Dağ ve Emir Can Gencel'in devam eden kontratları feshedildi. Altyapıdan yetişen Sami (1461 Trabzon) ve kaleci Serhat (Kocaelispor) bonservis bedeli anılarak satıldı. Bu 9 ismin dışında kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'den kendilerine kulüp bulmaları istenildi.

KİRALIK GİDENLER TAKIMA DÖNDÜ


Altınordu gidenlerin yerlerini geçen sezon farklı kulüplere kiralık gönderdiği Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Sercan Demirkıran, Tugay Güner, Alperen Bekli ve kaleci Umut Keseci'yi yeni sezon kadrosuna dahil ederek 8 takviye yapmış oldu. Bir yatırımcı ile anlaşma sağlanmaması halinde kırmızı-lacivertlilerin yeni transfer yapmadan 28 kişilik mevcut kadrosuyla ligde mücadele etmesi bekleniyor.

Geçen sezonki kadrodan kaleciler Arif, Efe Kaan ve Arda; savunma oyuncuları Yusuf Şahin, Bilal, Ali Çırak, Ali Barak; orta saha oyuncuları Furkan Yöntem, Burak, Alparslan, Ege, Uğur; hücum oyuncuları Hüseyin, Bahattin, Furkan Emin, Mustafa Duru, Keni Var, Emre, Selahattin ve Akmal kadroda kalan isimler oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.