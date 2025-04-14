Altekma, seride 1-0 öne geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İzmir ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 17 Nisan Perşembe günü Alanya'da oynanacak.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada, kaybeden ekip ise 6. sırada tamamlayacak.
İzmir ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 17 Nisan Perşembe günü Alanya'da oynanacak.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada, kaybeden ekip ise 6. sırada tamamlayacak.