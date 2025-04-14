Altekma, seride 1-0 öne geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma, seride 1-0 öne geçti!
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14 Nisan 2025 23:15
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

İzmir ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 17 Nisan Perşembe günü Alanya'da oynanacak.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada, kaybeden ekip ise 6. sırada tamamlayacak.

 

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