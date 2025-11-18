18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Altekma gurbette zafer peşinde

Altekma, Efeler Ligi 4. hafta maçında Gaziantep Gençlikspor'a konuk olarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

calendar 18 Kasım 2025 16:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Efeler Ligi'nde son olarak evinde Halkbank'a 3-2 yenilerek 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Altekma, 19 Kasım Çarşamba günü hafta içi mesaisinde Gaziantep Gençlikspor'a konuk olacak.

Şahinbey Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 4'üncü hafta mücadelesini Tolgacan Dinçer, Bektaş Kalender hakem ikilisi yönetecek.

Ligde 10'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, kendisi gibi tek galibiyette kalan 1 basamak altındaki rakibini dize getirerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
