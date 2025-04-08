Altay İnegöl'de seri bozma hedefinde!

2'nci Lig Beyaz Grup'ta İskenderunspor karşılaşmasının ertelenmesi ve Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 16 günlük hazırlık dönemini sürdüren Altay, cumartesi günü İnegölspor deplasmanında rakibinin iç sahadaki yenilmezlik serisini sona erdirmeye çalışacak. İnegöl temsilcisi bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 10 beraberlik alırken sadece 1 kez sahadan eli boş ayrıldı.



Seyircisi önündeki ilk ve tek yenilgisini 23 Kasım'da Batman Petrolspor karşısında 2-1'lik skorla alan İnegölspor, iç sahadaki son 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde ilk yarıda İzmir'de İnegölspor'u 3-2 mağlup eden Altay, bu hafta da kazanması halinde rakibine 141 gün sonra İnegöl'de yenilgi tattıracak. Altay'da sarı kart cezası sona eren stoper Sefa şans verilmesi halinde forma giyebilecek.



