2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda İnegölspor'la sezonun en kritik maçlarından birini oynamaya hazırlanan Altay'da sakatlık yaşayan Deniz Kadah ile Mehmet Gündüz'ün tam anlamıyla iyileşemediği öğrenildi.
Son 4 maçta forma giyemeyen tecrübeli golcü Deniz'in kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik ekibin 8 maçtır forma giyemeyen sol kanat Mehmet'i kadroya alabileceği ancak genç oyuncunun büyük ihtimalle riske edilmeyeceği ifade edildi.
İki futbolcunun 16 günlük arada iyileşmemesi keyifleri kaçırdı. İzmir temsilcisinde dizinden sakatlığı bulunan Yusuf'un durumu da belirsiz.
Stoper Sefa'nın cezasının sona erdiği Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan isimlerden sadece Mehmet Nur'un hazır olduğu bildirildi. Kadro dışı bırakılan stoper Hikmet'e af çıkmadı. Ligde 21 puanla 16'ncı sırada yer alan Altay, 32 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki İnegölspor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.
Altay'da sakatlar dönemedi
Altay, İnegölspor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Deniz Kadah ve Mehmet Gündüz'ün sakatlıkları devam ederken, kadroda yer alıp almayacakları belirsiz.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda İnegölspor'la sezonun en kritik maçlarından birini oynamaya hazırlanan Altay'da sakatlık yaşayan Deniz Kadah ile Mehmet Gündüz'ün tam anlamıyla iyileşemediği öğrenildi.
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